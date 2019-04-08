Мать хоккеиста Овечкина опровергла сообщения о своей госпитализации

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, мать известного хоккеиста Александра Овечкина Татьяна в интервью Москве 24 прокомментировала сообщения СМИ о том, что она якобы попала в больницу.
"Ну что за ерунда такая. Кто там вообще разносит такие глупости! Я дома нахожусь, какие больницы вообще, о чем вы говорите? Кошмар какой, ужас!" – сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мать хоккеиста Александра Овечкина госпитализирована в Москве. Сообщилось, что женщина якобы обратилась к столичным медикам из-за сильных болей в животе.
Татьяна Овечкина – советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, баскетбольный тренер. Выступала за БК "Динамо" Москва с 1967 под 1982 годы. Чемпион России: 1998, 1999, 2000 и 2001 годов, бронзовый призер чемпионата России 2002 года. С 2003 года отошла от активной тренерской деятельности.
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