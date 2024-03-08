Глава СК начал проверку о действиях медсестры, снимавшей на видео тяжелобольных детей

Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в отношении медсестры детской больницы, которая снимала на видео и издевательски комментировала состояние тяжелобольных детей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК РФ.

Накануне в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что медсестра одной из детских больниц в столице снимала на камеру тяжелобольных детей, издевательски комментировала их состояние, оскорбляла родителей, а также распространяла личные данные, в том числе диагнозы пациентов.

Следственные органы ГСУ СК России по Москве завели доследственную проверку в отношении женщицы. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Медсестру уволили за грубое нарушение этики и разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в медучреждении, детской городской больнице №9 имени Сперанского.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело после гибели мужчины, который сделал операцию в частной клинике пластической хирургии в Москве. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть").