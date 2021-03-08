Подозреваемый в убийстве ребенка в Москве является сотрудником ДПС – МВД

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Подозреваемый в убийстве сына на юге Москвы работал инспектором ДПС, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Во время задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"8 марта в службу "02" поступило сообщение о причинении телесных повреждений малолетнему ребенку в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали отца мальчика, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния, находившегося, предположительно, в состоянии сильного опьянения", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что смерть шестилетнего мальчика констатировали сотрудники скорой медицинской помощи. Выяснилось, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы.

"По результатам проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке", – отметил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Ранее женщина и трое детей были обнаружены мертвыми в подмосковном городе Ликино-Дулево.

По информации телеканала РЕН-ТВ, в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она сообщила, что не может попасть в квартиру, где находятся ее дети и их бабушка. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь, найдя тела бабушки, трехлетних двойняшек и восьмилетней девочки с ножевыми ранениями.

