Wildberries проведет внутреннее расследование после драки на складе

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

На складе в подмосковной Электростали произошла драка, полиция сейчас опрашивает 13 участников конфликта. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

"Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка", – говорится в сообщении.

Полиция по факту инцидента организовала проверку.

В свою очередь, в пресс-службе Wildberries отметили, что компания проведет внутреннее расследование после инцидента в логистическом центре в Электростали.

"Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства. Пострадавших нет", – сказали в пресс-службе, добавив, что склад работает штатно.

Ранее стало известно, что в подмосковном Видном произошла драка, которая закончилась перестрелкой. Три человека получили огнестрельные ранения, один из них умер в больнице, еще одного человека ищут. По факту убийства 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого на северо-западе столицы во время словесного конфликта мужчина ранил из огнестрельного оружия двух сотрудников Росгвардии. В момент происшествия пострадавшие находились не при исполнении.

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