Движение на Малой Грузинской улице затруднено из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Из-за возгорания в жилом здании на улице Малой Грузинской в районе дома 12 затруднено движение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Произошло возгорание в жилом здании. Детали уточняются. Движение затруднено", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, сообщение о возгорании поступило в 18:48. Горела квартира на третьем этаже. Также сообщается, что пожар был ликвидирован, его площадь составила 10 квадратных метров.

Накануне крупный пожар произошел на одном из складов на Варшавском шоссе.