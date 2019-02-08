Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки в Пермском крае

Большегруз столкнулся с легковым автомоблем в Пермском крае. Погибли три человека, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в 8:15 по местному времени (6:15 мск) на 113-м километре автодороги Пермь – Березники. Двигающийся со стороны Перми Hyundai Accent выехал на встречную полосу, обгоняя впереди идущей машины, и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros.

Погибли водитель и пассажиры легковушки. На месте происшествия работают сотрудники полиции.