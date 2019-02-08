Приставы проверят видео с предполагаемым наездом сотрудницы на людей

Управление Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) России проводит служебную проверку после публикации видео, на котором, предположительно, сотрудница московского управления едва не наехала на автомобиле на людей. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства.
Ранее в социальных сетях был опубликован ролик, на котором сотрудница ведомства едва не сбила на внедорожнике BMW людей, стоявших в очереди на вход в Останкинское отделение ФСПП. Граждане сделали чиновнице замечание, на что она ответила нецензурной бранью.
В конце января на улице Новослободская в Москве автомобиль каршеринга сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Водитель же скрылся с места происшествия.
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