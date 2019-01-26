Водитель автомобиля каршеринга сбил пешехода в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы автомобиль каршеринга сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Новослободская около 19:50 в субботу, 26 января. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль марки Renault.

На месте работают сотрудники скорой помощи и полицейские. Ведется поиск водителя.