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06:29

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

происшествия

06:29

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Рамзан Кадыров прокомментировал задержание заместителя постпреда республики в Крыму Исы Хачукаева Мурад Саидов после драки в Крыму.

Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову и постпреду в Крыму разобраться в ситуации.

"Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку", – написал Кадыров в Telegram.

Лидер республики рассказал, что оба участника конфликта – чеченцы. По словам Кадырова, оба участника конфликта – Мурад Саидов и предприниматель Ибрагим Алиев – длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения и разногласия возникли из-за "взаимных претензий по бизнесу".

"Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом", – подчеркнул Кадыров.

Он также отметил, что изъятое у Саидова оружие является травматическим и на него есть все необходимые документы.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Саидов не имеет никакого отношения к властям республики. Однако, по словам Кадырова, задержанный действительно был одним из помощников постпреда, но на общественных началах. При этом он не подтвердил информацию о том, что Саидов занимал должность заместителя постпреда.

происшествия

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