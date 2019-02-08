Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Рамзан Кадыров прокомментировал задержание заместителя постпреда республики в Крыму Исы Хачукаева Мурад Саидов после драки в Крыму.
Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову и постпреду в Крыму разобраться в ситуации.
"Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку", – написал Кадыров в Telegram.
Лидер республики рассказал, что оба участника конфликта – чеченцы. По словам Кадырова, оба участника конфликта – Мурад Саидов и предприниматель Ибрагим Алиев – длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения и разногласия возникли из-за "взаимных претензий по бизнесу".
"Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом", – подчеркнул Кадыров.
Он также отметил, что изъятое у Саидова оружие является травматическим и на него есть все необходимые документы.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Саидов не имеет никакого отношения к властям республики. Однако, по словам Кадырова, задержанный действительно был одним из помощников постпреда, но на общественных началах. При этом он не подтвердил информацию о том, что Саидов занимал должность заместителя постпреда.
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