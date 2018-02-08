ФСИН опровергла сообщения о выходе на свободу по УДО пожизненно осужденного

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Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сведения об условно-досрочном освобождении осужденного на пожизненный срок.

Отбывавший наказание в Ямало-Ненецком автономном округе вышел на свободу, потому что ему изменили приговор со статьи об убийстве при отягчающих обстоятельствах, на статью об убийстве без таковых обстоятельств. Новый приговор предполагает максимум 10 лет тюрьмы, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщили, что приговоренный к пожизненному сроку впервые вышел из-под стражи по УДО.

В 1992 году Анвара Масалимова приговорили к смертной казни за жестокое убийство. Через шесть лет наказание заменили на пожизненное лишение свободы. Заключенный отбывал наказание в Вологодской области и неоднократно подавал жалобы о смягчении приговора в суд. В 2008 году его перевели на Ямал.

В 2016 году Вологодский областной суд постановил освободить Масалимова на основании принятия закона, который улучшил положение осужденного. 22 июня этого же года Масалимов вышел на свободу.

Пожизненное лишение свободы было введено в России 25 лет назад. После того, как заключенные проведут 25 лет в тюрьме, у них появляется право подать ходатайство на УДО. До сих пор в стране ни один осужденный на пожизненный срок не был освобожден.