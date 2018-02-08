На Ямале пожизненно осужденного освободили из-под стражи

Фото: ТАСС/Николай Мошков

Приговоренного к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвара Масалимова освободили в связи с переквалификацией приговора. Это произошло еще в 2016 году по решению суда Вологодской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный ФСИН.

В начале 90-х Масалимова приговорили к расстрелу, а в 1998 году указом президента ему заменили смертную казнь на пожизненный срок.

Свое наказание он отбывал в исправительной колонии строгого режима "Полярная сова" в ямальском поселке городского типа Харп. По неофициальным данным, сейчас он находится в Москве.

Данный случай освобождения приговоренного к пожизненному сроку в колонии "Полярная сова" является единичным.

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