Десять человек пострадали в ДТП в Новгородской области

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10 человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате массового ДТП на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области, их эвакуируют в больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

В ведомстве уточнили, что одного ребенка в тяжелом состоянии и одного в состоянии средней степени тяжести перевезут в областную детскую клиническую больницу. Остальных взрослых в состоянии средней степени тяжести доставят в областную клиническую больницу.

В Минздраве также подтвердили, что в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний.

"На месте происшествия работают шесть бригад медиков – одна бригада территориального центра медицины катастроф, одна авиамедицинская бригада и четыре бригады скорой медицинской помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", – говорится в сообщении.

ДТП произошло в понедельник, 8 января. Изначально сообщалось, что участниками аварии стали 30 машин, однако позже губернатор Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что число столкнувшихся автомобилей достигает порядка 50 штук.

По его словам, на территории инцидента развернут пункт обогрева. Сейчас там работают сотрудники МЧС, ГИБДД и СК. Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту массовой аварии.

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