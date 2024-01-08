Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле

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На железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области произошел хлопок, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

"Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура цела", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время организованы проверочные мероприятия.

Ранее в телеграм-канала распространилась информация о том, что на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, по предварительным данным, сработало взрывное устройство.

До этого сообщалось, что на АО "Соликамский завод Урал" в Пермском крае произошел хлопок. Никто не пострадал, в момент взрыва в здании никого не было. Горения после хлопка не последовало.

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