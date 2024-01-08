Четыре человека погибли в результате столкновения 30 машин в Новгородской области

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Четыре человека погибли в результате массового ДТП из 30 автомобилей на трассе М-11 в Новгородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла в 14:45 на 526 километре скоростной платной автомобильной дороге М-11 "Нева" (Новгородский район).

"В результате автоаварии 4 человека погибли, в том числе 1 несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семь человек погибли в столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика на Ставрополье. ДТП произошло в Предгорном округе. Там столкнулись "Газель" и грузовой автомобиль "Камаз". Подробности инцидента уточняются.

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