Прокуратура Подмосковья проверяет данные о травме ребенка при катании на собачьей упряжке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Московской области проверяет появившуюся в СМИ информацию о травмировании ребенка при катании на собачьей упряжке под Сергиевым Посадом, сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Московской области поручила Сергиево-Посадской городской прокуратуре провести проверку информации, опубликованной в интернете о травмировании малолетнего ребенка при катании на собачьей упряжке. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что проверка находится под контролем областной прокуратуры.

Ранее в столичном районе Измайлово машина сбила человека, после чего водитель уехал с места ДТП. Сообщается, что автомобиль влетел в пешехода, выезжая из двора. Также известно, что с пострадавшим были дети.