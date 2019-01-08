Два человека пострадали при пожаре на севере столицы

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Два человека пострадали при пожаре, который произошел в квартире жилого многоэтажного дома на севере столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ.

Как сообщается, возгорание произошло на шестом этаже дома номер 6 по улице Римского-Корсакова. Пожар, площадью 15 квадратных метров, ликвидировали.

"Из квартиры были спасены два человека, они переданы медикам. Из соседних квартир были эвакуированы трое", – говорится в сообщении ведомства.

По данным источника агентства в экстренных службах, при пожаре пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.