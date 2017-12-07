В Иркутской области не могут найти вертолет после вынужденной посадки

7 декабря, 17:44
Фото: ТАСС/Jun-sang Lee/ZUMAPRESS.com
Частный вертолет Eurocopter AS 350 пропал после вынужденной посадки в Братском районе Иркутской области. На борту машины находятся два человека.
Вертолет вылетел в 12:38 (7:38 по московскому времени) по маршруту город Братск – поселок Чистый. По предварительным данным, экипажу пришлось совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ.
После посадки связь с машиной была потеряны. Вертолет мог приземлиться на лед Братского водохранилища между поселками Прибойный и Чистый. Местные власти опасаются, что в этом районе толщина льда недостаточна для безопасной посадки.
Поисковая операция приостановлена до утра пятницы в связи с плохими погодными условиями и наступлением темноты.
По факту пропажи вертолета организована доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: