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Происшествия

7 декабря, 17:44

В Иркутской области не могут найти вертолет после вынужденной посадки

происшествия транспорт

Фото: ТАСС/Jun-sang Lee/ZUMAPRESS.com

Частный вертолет Eurocopter AS 350 пропал после вынужденной посадки в Братском районе Иркутской области. На борту машины находятся два человека.

Вертолет вылетел в 12:38 (7:38 по московскому времени) по маршруту город Братск – поселок Чистый. По предварительным данным, экипажу пришлось совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ.

После посадки связь с машиной была потеряны. Вертолет мог приземлиться на лед Братского водохранилища между поселками Прибойный и Чистый. Местные власти опасаются, что в этом районе толщина льда недостаточна для безопасной посадки.

Поисковая операция приостановлена до утра пятницы в связи с плохими погодными условиями и наступлением темноты.

По факту пропажи вертолета организована доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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