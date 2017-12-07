Сотрудники МЧС спасли пять человек при тушении пожара в Сокольниках

Фото: ГУ МЧС по Московской области

В жилом доме на востоке Москвы произошел крупный пожар. В одной из квартир многоквартирного здания горела мебель и личные вещи.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вынесли из пламени пять человек, в том числе, одного ребенка. Ранения получили два человека. Им оперативно оказали медицинскую помощь сотрудники "скорой".

В настоящее время пожар локализован.