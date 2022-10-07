Истуканы на острове Пасхи пострадали из-за возгорания

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Из-за возгорания на острове Пасхи пострадали моаи (каменные статуи. – Прим. ред.), передает Совет по национальным памятникам Чили.

"Совет сообщает, что собирает всю необходимую информацию об ущербе, который причинил пожар в зоне вулкана Рано-Рараку в национальном парке Рапа-Нуи. Он затронул 60 гектаров и оказал прямое воздействие на наследие острова", – цитирует Совет ТАСС.

Там добавили, что на данный момент нет возможности узнать о точном числе пострадавших статуй. Уточняется, что на территории потухшего вулкана расположено 386 моаи.

Кроме того, камень, из которого создавались статуи, чувствителен к высоким температурам. По информации Совета по национальным памятникам Чили, возгорание случилось 4 октября. Для туристов закрыли пострадавшую от пламени область парка.

На данный момент на острове Пасхи насчитывается 887 моаи.

Ранее крупный пожар начался в небоскребе, расположенном в городе Чанша китайской провинции Хунань. Возгорание появилось примерно в 15:30 по местному времени. Огнем были охвачены более десятка этажей после того, как он начал распространяться по фасаду здания.

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