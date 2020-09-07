Три человека погибли в ДТП в Орловской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два легковых автомобиля столкнулись в Орловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Авария произошла на 347-м километре автодороги М2 Крым. Там столкнулись машины Kia Rio и Toyota Camri. В результате происшествия погибли три человека, в том числе ребенок.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на Перовской улице. Автобус № 314 столкнулся с машиной в районе дома 54/54. Травму руки получила пассажир автобуса, ее госпитализировали.

