Исполнитель теракта в клубе Стамбула получил 40 пожизненных сроков

21:09
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Турецкий суд приговорил исполнителя теракта, который произошел в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе, Абдулгадира Машарипова к 40 пожизненным заключениям, сообщает "Газета.ру".
Машарипов в общей сложности приговорен к тюремному заключению сроком на 1 368 лет. Сам преступник свою вину не признавал.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января 2017 года. Личность преступника была установлена 7 января.
По данным правоохранителей, Абдулгадир Машарипов 1988 года рождения вошел в ночной клуб и открыл стрельбу. После этого он переоделся и вышел из заведения вместе с толпой людей.
В результате погибли 39 человек, включая 16 иностранцев. Ранения получили 69 человек. В числе погибших числилась в том числе жительница России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: