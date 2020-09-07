Исполнитель теракта в клубе Стамбула получил 40 пожизненных сроков

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Турецкий суд приговорил исполнителя теракта, который произошел в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе, Абдулгадира Машарипова к 40 пожизненным заключениям, сообщает "Газета.ру".

Машарипов в общей сложности приговорен к тюремному заключению сроком на 1 368 лет. Сам преступник свою вину не признавал.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января 2017 года. Личность преступника была установлена 7 января.

По данным правоохранителей, Абдулгадир Машарипов 1988 года рождения вошел в ночной клуб и открыл стрельбу. После этого он переоделся и вышел из заведения вместе с толпой людей.

В результате погибли 39 человек, включая 16 иностранцев. Ранения получили 69 человек. В числе погибших числилась в том числе жительница России.