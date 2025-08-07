Более 10 поездов сообщением в Крым и обратно задерживаются

Фото: 123RF/forden

Задерживаются 11 пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, сообщает Life.ru со ссылкой на компанию-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

Уточняется, что в Крым на 1–5 часов опаздывают поезда из Волгограда (№ 585), Москвы (№ 28, 92, 173 и 16), а также из Санкт-Петербурга (№ 179) и Смоленска (№ 474).

В пути из Крыма на 1,5–6 часов задерживаются четыре поезда: в Санкт-Петербург (№ 178) и Москву (№ 174, 92 и 98).

Кроме того, в Краснодарском крае задерживаются семь пассажирских поездов. Сообщалось, что в контактных сетях участка между станциями Величковка и Ангелинская пропало напряжение из-за падения обломков БПЛА.

МЧС России, в свою очередь, предупредило жителей и гостей Краснодарского края об авиационной опасности. В сообщении ведомства отмечалась угроза падения взрывных устройств.