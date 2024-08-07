ФМБА заявило о достаточных объемах крови для помощи в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Объемов крови и ее компонентов для помощи пострадавшим в Курской области достаточно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Также ФМБА нарастила большие стратегические запасы крови и ее компонентов, которые готовы в любой момент передать по потребности.

"На данный момент такая потребность отсутствует", – говорится в сообщении.

До тысячи украинских боевиков проникли на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери украинцев на этом направлении составили 315 человек и 54 единицы техники, включая 7 танков. Число пострадавших в результате атак мирных жителей достигло 31, включая шестерых детей.

