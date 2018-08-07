Самолет Alitalia экстренно сел на севере Японии

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самолет авиакомпании Alitalia, который следовал из Рима в аэропорт Нарита в окрестностях Токио, совершил экстренную посадку на севере Японии. Он приземлился в аэропорту Новый Титосэ, передает агентство Киодо.

По данным агентства, ЧП с Boeing 777 произошло из-за неисправности двигателя. На борту лайнера находились 290 пассажиров, никто из них не пострадал. Как отмечает Киодо, возгорания не было и, приземлившись, самолет своим ходом направился в ангар.

Представители Alitalia пообещали выяснить все детали этого происшествия и установить причины неисправности двигателя.