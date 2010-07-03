Тополиный пух мог стать причиной пожара на Каширском шоссе. В одном из дворов сгорели несколько автомобилей. Местные жители винят во всем дворников – они якобы вместо того, чтобы убирать пух, просто его сжигали.
"Хорошо, что бак был не заправленный. Я думаю, тут вообще мог бы быть огромный взрыв, еще бы пострадали все вокруг. Повредилась у меня вся левая часть. Это крупный ремонт, не по нашему бюджету. Страховки каско у меня нет", – рассказывает пострадавшая Анна Есаулова.
Сгорели Toyota и отечественный автомобиль, который готовил на продажу местный пенсионер.
"Это машина моего дедушки, он оставил ее и уехал в Петербург. Да, мы нашли покупателя, а теперь вот машина сгорела и теперь ее не продать", – рассказывает внук пострадавшего Денис Павлов.
Очевидцы уверяют: рядом с местом происшествия жгли тополиный пух, который толстым ковром лежит во дворах.
"Мне самой придется выплачивать, либо я буду подавать в суд на ГБУ "Жилищник", так как ребята много раз замечены, что они поджигают тут пух вместо того, чтобы убирать. Из-за этого случился пожар. Хорошо, что не пострадали люди", – указывает Анна Есаулова.
Владельцы сгоревших авто написали заявление в полицию, потом пошли и в администрацию жаловаться на коммунальщиков. Ни в одном ведомстве пока не подтверждают версию поджога.
Тополиного пуха в Москве сейчас столько, что порой даже не видно асфальта или газона. Пока одни страдают от аллергии и стороной обходят пуховые сугробы, другие фотографируют, снимают на видео и проводят эксперименты. Один щелчок зажигалки – языки пламени мгновенно разбегаются во все стороны. Судя по записям в Сети, поджоги делают в основном школьники.
Тополей в Москве – около полумиллиона. Их стали массово сажать после войны. Они быстро растут, не требуют ухода, рекордсмены среди других деревьев по выделению кислорода. По прогнозам специалистов, уже через несколько лет пуховые горы в столице станут меньше – за счет постепенной замены тополей на клен, липу, и каштан.
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