Пожар на западе Москвы локализован на площади 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Пожар на стройке на улице Наташи Ковшовой на западе Москвы локализован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Объявлена локализация пожара на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в недостроенном здании ЖК в районе Очаково-Матвеевское загорелись строительные материалы на площади 40 "квадратов". По словам очевидцев, черные клубы дыма от пожара видны из Северного Чертаново, Ясенево, Одинцово, а также из Красногорска.

Позже появилась информация, что площадь пожара выросла до 500 квадратных метров. На стройке горели гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.



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