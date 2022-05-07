Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Волгограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две женщины погибли в результате пожара в четырехэтажном доме в Волгограде, сообщает РИА Новости в Следственном комитете РФ по Волгоградской области.

Пожар произошел в квартире четырехэтажном доме по улице Жолудева в Волгограде. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, горели вещи. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электроплиткой.

В ходе тушения пожара спасатели в квартире на втором этаже обнаружили тело женщины 1979 года рождения. Кроме того, в квартире на третьем этаже также нашли женщину 1952 года рождения без сознания. Позже она скончалась в карете скорой помощи.

В ведомстве добавили, что, спасаясь от дыма, мужчина и женщина выпрыгнули из окон своих квартир на третьем этаже. Они живы, угрозы их здоровью нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на рыбокомбинате в Южно-Курильске, есть погибший. В местном подразделении МЧС уточнили, что горел механический цех площадью 50 квадратных метров. Специалисты устанавливают причины пожара. В администрации Южно-Курильского района добавили, что в результате происшествия погиб один человек.