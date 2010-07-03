Задержаны семь радикалов, нападавших на мигрантов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к нападениям на мигрантов в Москве, Владимире и Рязани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Спецоперацию начали в рамках возбужденного уголовного дела об экстремизме, и проходила она в нескольких городах.
В сообщении сказано, что лидеры и члены группировки пропагандировали националистическую идеологию. Кроме того, они занимались вербовкой и психологической подготовкой единомышленников для разжигания межрасовой розни.
По местам проживания задержанных провели обыски. В итоге силовики нашли и изъяли травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатную атрибутику и средства коммуникации. Также были обнаружены магнитные носители информации с документальным подтверждением участия радикалов в преступлениях.
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