Задержаны семь радикалов, нападавших на мигрантов

Фото: телеграм-канал СИЛОВИКИ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к нападениям на мигрантов в Москве, Владимире и Рязани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Спецоперацию начали в рамках возбужденного уголовного дела об экстремизме, и проходила она в нескольких городах.

В сообщении сказано, что лидеры и члены группировки пропагандировали националистическую идеологию. Кроме того, они занимались вербовкой и психологической подготовкой единомышленников для разжигания межрасовой розни.

По местам проживания задержанных провели обыски. В итоге силовики нашли и изъяли травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатную атрибутику и средства коммуникации. Также были обнаружены магнитные носители информации с документальным подтверждением участия радикалов в преступлениях.

