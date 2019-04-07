Площадь пожара на подземной парковке в Москве выросла до 500 квадратов

Фото: телеканал Москва 24

Площадь пожара на подземной парковке на севере столицы выросла до 500 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Москве в микроблоге Twitter. Горит восемь гаражных боксов.

К 11:16 возгорание локализовали. Один человек пострадал. Около 400 человек эвакуировали из жилых домов.

Оно произошло по адресу: Ленинградское шоссе, дом 29. Ранее сообщалось, что там горят два гаражных бокса на 50 квадратных метрах. Уточнялось, что один человек спасен, его осматривают медики.

Очевидцы рассказали, что пламя могло охватить четыре автомобиля. Борьбу с огнем ведут 50 человек и 19 единиц техники, причины ЧП устанавливаются.