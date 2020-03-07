Жительницу Подмосковья проверяют на коронавирус

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Коронавирусная инфекция, по предварительным данным, выявлена у жительницы Московской области, вернувшейся в конце февраля из Цюриха. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

Как отмечается, женщина прилетела из Цюриха 25 февраля. Она обратилась в медучреждение при отсутствии симптомов из-за настороженности.



"После ряда анализов предварительный результат положительный. Анализы сегодня будут направлены на исследование в лабораторию Новосибирска "Вектор" для уточнения диагноза", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что женщина вместе с членами семьи госпитализирована, все находятся в изолированных боксах.

"В настоящее время устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья. Все они будут помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле Минздрава Московской области и Роспотребнадзора по Московской област", – добавили в пресс-службе.

Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В таком режиме находятся поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города.

Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Людей с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус готовы принять в новом больничном комплексе в Коммунарке, где созданы все условия для качественной диагностики и лечения. Это одна из крупнейших современных клиник в России.

С 10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

