Человек пострадал в ДТП с тремя авто на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе Москвы произошла авария с участием трех автомобилей. Инцидент случился на 41-м километре внутренней стороны МКАД, передает Агентство "Москва".

Известно, что на дороге в районе Профсоюзной улицы столкнулись три машины. В результате ДТП пострадал один человек, проинформировали в ГИБДД.

В настоящее время сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины столкновения авто.

Накануне три машины столкнулись в тоннеле на Садовом кольце. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Движение транспорта в районе ДТП было перекрыто по двум полосам из трех.