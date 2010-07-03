Человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Человек погиб при пожаре в квартире жилого дома в районе Лосиноостровский, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло на четвертом этаже дома №32 по улице Изумрудная. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

С верхних этажей вывели шесть человек. Из рядом расположенных квартир спасены пять человек, среди них двое детей.

К настоящему моменту пожар ликвидирован.