Дело – труба: "Газпром" назвал "полным аутом" ситуацию в Приозерске

В "Газпроме" резко высказались по поводу строительства газопровода в городе Приозерск в Ленобласти. Член правления холдинга Сергей Прозоров раскритиковал подчиненных и назвал сложившуюся ситуацию "полным аутом" и позором для компании. Запись его речи на закрытом совещании появилась в Сети.
"Ну, Приозерск – это полный аут", – заявил представитель правления. "Почему вас всех не разбудила мина замедленного действия?" – с негодованием отчитал он собравшихся. "По всем объектам у вас строительного контроля нет", – подытожил Прозоров.
Ранее прокуратура Ленинградской области завела уголовное дело о мошенничестве при строительстве газопровода к Приозерску, передает РИА Новости.
Работы планировали завершить еще к концу 2014 года, но до сих пор сдали лишь одну очередь из четырех. При этом, по данным прокуратуры, генеральный подрядчик получил 1,7 миллиарда рублей, а из компании мошенническим путем вывели более 700 миллионов рублей.
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