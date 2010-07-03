Дело – труба: "Газпром" назвал "полным аутом" ситуацию в Приозерске

Фото: ТАСС/Ведомости/Сергей Портер

В "Газпроме" резко высказались по поводу строительства газопровода в городе Приозерск в Ленобласти. Член правления холдинга Сергей Прозоров раскритиковал подчиненных и назвал сложившуюся ситуацию "полным аутом" и позором для компании. Запись его речи на закрытом совещании появилась в Сети.

"Ну, Приозерск – это полный аут", – заявил представитель правления. "Почему вас всех не разбудила мина замедленного действия?" – с негодованием отчитал он собравшихся. "По всем объектам у вас строительного контроля нет", – подытожил Прозоров.

Ранее прокуратура Ленинградской области завела уголовное дело о мошенничестве при строительстве газопровода к Приозерску, передает РИА Новости.

Работы планировали завершить еще к концу 2014 года, но до сих пор сдали лишь одну очередь из четырех. При этом, по данным прокуратуры, генеральный подрядчик получил 1,7 миллиарда рублей, а из компании мошенническим путем вывели более 700 миллионов рублей.