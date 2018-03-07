07 марта 2018, 11:56Происшествия
Опубликован рейтинг самых опасных городов мира
Фото: ТАСС/Zuma/Adolphe Pierre-Louise
Организация "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" по итогам 2017 года составила рейтинг самых опасных городов мира.
Всего в списке оказалось 50 городов, большая часть которых находится в Латинской Америке. В нем представлены 17 городов Бразилии и 12 городов Мексики.
Лидером стал мексиканский город Лос-Кабос, где уровень убийств достигает порядка 111 случаев на каждые сто тысяч жителей. Следом за ним – столица Венесуэлы Каракас, на третьем месте расположился город Акапулько в Мексике, сообщает сайт "Комсомольской правды".
В 2017 году в Мексике отметили значительный рост преступлений с применением насилия. Более 29 тысяч убийств произошло в стране – это рекордно высокий показатель за последние 20 лет.
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