Самолет Norwegian прервал полет из-за сообщения о бомбе

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Шведская полиция изучает информацию о поступившей угрозе взрыва на борту самолета авиакомпании Norwegian, вылетевшего из Стокгольма в Ниццу. Из-за нештатной ситуации лайнер вернулся обратно в аэропорт, передает агентство ТТ.

Сообщение о бомбе на борту самолета с 169 пассажирами поступило в центр управления полетов в Мальме практически сразу после вылета.

В момент получения угрозы лайнер пролетал Вэкше, но пилот решил не садиться в этом городе.