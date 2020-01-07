Авто российского гонщика Васильева сгорело дотла на ралли "Дакар"

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Автомобиль российского участника ралли-марафона "Дакар-2020" Владимира Васильева полностью сгорела на третьем этапе гонки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз команды X-Raid G-Energy.

Известно, что пилот и его штурман Виталий Евтехов в результате происшествия не пострадали, однако Васильеву пришлось завершить выступление на ралли. Отмечается, что после второго этапа он шел одиннадцатым в зачете.

"Сегодня у нас сначала пропала мощность: на малых оборотах машина ехала, на больших – нет. Едем дальше, и вдруг начало что-то дымить с запахом топлива. И как раз подъем в гору, в дюну. Поднялись, остановились – повалил дым с огнем", – рассказал российский гонщик.

По предварительным данным, в машине лопнула трубка высокого давления топливной системы, из-за чего и могло произойти возгорание.

"К сожалению, автомобиль выгорел полностью, но экипаж не пострадал в гоночном инциденте", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят попал в аварию во время заезда. Он вылетел в барьер по ходу второй практики Гран-при Бразилии. После столкновения его болид задымился.