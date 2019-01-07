Авиационную бомбу времен ВОВ обнаружили на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Криворожском проезде на юге столицы.

Авиационный фугас нашли в Криворожском проезде, дом 2, корпус 5 во время проведения земляных работ. Жилых домов рядом с местом находки нет.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Взрывное устройство вывезут в безопасное место и уничтожат.