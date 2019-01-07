Число жертв оползня в Индонезии превысило 30 человек

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Число жертв оползня, сошедшего на западе Индонезии, возросло до 31 человека, сообщает РИА Новости. Трое человек пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 15 погибших и 20 пропавших без вести.

Как рассказал представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, 7 января поисково-спасательная команда активизирует усилия, чтобы найти пропавших людей.

Оползни сошли в Индонезии 31 декабря. Под завалами оказались 34 дома. Всего в 2018 году число погибших и пропавших без вести при стихийных бедствиях в Индонезии превысило 4,2 тысячи человек. Эта цифра стала самой высокой за последние десять лет.

Число стихийных бедствий превысило 2,4 тысячи случаев. В сентябре на острове Сулавеси произошло самое разрушительное стихийное бедствие. Землетрясение магнитудой 7,4 случилось 28 сентября. Позднее последовало более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки спровоцировали цунами, высота волн во время которого составляла 5–7 метров.

22 декабря на западное побережье Индонезии обрушилось цунами. Волны бушевали в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Цунами могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау, утверждают специалисты.