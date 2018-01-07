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Угроза взрыва на станции метро "Калужская" не подтвердилась. После анонимного звонка о "минировании" станции полиция провела там тщательную проверку.

"Проверка завершена, угроза не подтвердилась", − сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции проверяют сообщение об угрозе взрыва на станции метро "Калужская" Калужско-Рижской линии метро. Для этого на "Калужскую" направили кинологов со служебными собаками, которые обследовали станцию. Также уточнялось, что на движения поездов этот инцидент не повлиял.