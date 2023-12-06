Подозреваемого в нападениях на девушек в подъездах Перми задержали

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в серии нападении на женщин и девочек в Перми. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону.

Так, по информации ведомства, 5 декабря в отдел полиции Дзержинского района обратились две несовершеннолетние девочки и женщина, которые утверждали, что неизвестный мужчина их преследовал. В результате сотрудникам полиции удалось быстро определить личность и местонахождение подозреваемого, поэтому уже 6 декабря его доставили в полицейский участок.

"В настоящее время его опрашивают, выясняются мотивы поступка", – уточнили в МВД.

Ранее десятилетняя школьница в Ульяновске подверглась нападению со стороны несовершеннолетних. Она получила телесные повреждения, за ее состоянием следят медики. Правоохранители организовали проверку по данному инциденту.



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