Автомобиль сбил насмерть женщину на севере Москвы

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Водитель автомобиля Ford сбил насмерть женщину на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Примерно в 20:00 на Ленинградском шоссе у дома 63 водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону центра, совершил наезд на женщину, которая пыталась пешим порядком пересечь проезжую часть", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла в крайней левой полосе движения, когда женщина перелезла через разделительное ограждение и попыталась перейти дорогу.

"Водитель автомобиля находится на месте происшествия. В обстоятельствах ДТП разбирается следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Личность погибшей устанавливается", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Mercedes сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в центре Москвы и скрылся с места аварии. По предварительным данным, ребенок получил ушиб мягких тканей лба.

