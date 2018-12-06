СК начал проверку по факту инцидента в школе в Жулебине

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента в школе в московском районе Жулебино, где ученик принес нож и угрожал нанести себе телесные повреждения. Об этом сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

"Следователи СК работают на месте происшествия. С ребенком работают специалисты, опрашиваются сотрудники и руководство школы", – сказала она, передает ТАСС.

Ранее столичный главк МВД опроверг информацию, что школьника, пришедшего с ножом в школу, задержала полиция.

16-летний юноша находился в школе: находился один в одном из классов. С ним общались психологи и мама.

Предположительно, причиной поступка школьника мог стать проваленный допуск к ЕГЭ. Также причиной называли плохую оценку.

Около 12 часов пришедшего в школу с ножом подростка убедили сдаться