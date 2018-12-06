Депутат Мосгордумы прокомментировала инцидент в московской школе

Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко оценила ЧП в школе

Ситуацию в московской школе №1359 в Жулебино в эфире телеканала Москва 24 прокомментировала председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности Инна Святенко.

По словам депутата, пока преждевременно рано делать выводы, но проанализировать ситуацию нужно обязательно.

"Очевидно, что со школьником должны были работать педагоги и социальные работники. Но мы видим картину, что все заняты рабочим и учебным процессом. В этом вижу реальный перекос работы психологов в школах. С этим связано и равнодушие общества, которое распространяется не только среди взрослых, но и среди детей. Происходят подобного рода ситуации", – сообщила Святенко.

6 декабря ученик школы № 1359, находящейся в столичном районе Жулебино, пришел в учебное заведение с ножом и начал угрожать причинить себе телесные повреждения. Прямую трансляцию с места событий ведет телеканал Москва 24. Часть учеников этой школы и учителей эвакуировали.

По некоторым данным, причиной его поступка могла стать плохая оценка.