Пришедшего в школу с ножом подростка передали полиции

Фото: телеграм-канал Mash

Подростка, который пришел в школу с ножом, передали сотрудникам полиции в присутствии его родителей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как отмечается, при происшествии никто не пострадал.

По некоторым данным, причиной его поступка могла стать плохая оценка.

В четверг, 6 декабря, ученик школы № 1359 пришел в учебное заведение с ножом и начал угрожать убить себя. Прямую трансляцию с места событий ведет телеканал Москва 24. С ним организованы переговоры. Часть учеников этой школы и учителей эвакуировали.