Омбудсмен Москвы – о ЧП в школе

ЧП в школе прокомментировала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

Плохая оценка не может стать причиной инцидента, который произошел в школе в Жулебине, рассказала в эфире Москвы 24 уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Ранее подросток пришел в учреждение с ножом, угрожал напасать на учителей и нанести себе вред, а причиной назвали плохую оценку.

"Сегодня плохая оценка может стать причиной, только если плохие взаимоотношения в семье: если только родители делают акценты на этом. Ребята нормально относятся к оценкам. А тут к неуспевающим парень не относился. Может быть, взаимоотношения с учителем и учениками стало причиной. Как бывает во многих семьях: мама зарабатывает, маме некогда. Оценка – это только вершина айсберга", – сказала Потяева.

Известно, что нож у злоумышленника изъял охранник, а 16-летний молодой человек заперся в одном из кабинетов. Полиция сразу прибыла на место происшествия и вступила в переговоры с учеником. Кроме того, в школу прибыла и мать злоумышленника, однако школьник ее не пустил.

Портал Москва 24 ведет прямую трансляцию инцидента в школе в Жулебине.