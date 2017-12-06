Столичный суд арестовал вербовщика в международные террористические организации

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Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в содействии международным террористическим группировкам, сообщает Агентство "Москва".

В ходе допроса мужчина признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается расследование уголовного дела.

5 декабря сообщалось о задержании в столице 23-летнего подозреваемого в содействии международным террористическим организациям.

По данным следствия, с февраля 2016 года по настоящее время, находясь на территории Москвы, он вовлекал уроженцев стран Средней Азии в совершение преступлений, связанных с участием в международных террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории Сирии.