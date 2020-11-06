Стала известна причина аварии с зампредом Оверчуком в Москве – СМИ

Фото: Агентство "Москва"

Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук пострадал в аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Причиной ДТП стал выезд машины "Таврия" на разделительную полосу, приводит ТАСС заявление источника.

"Водитель "Таврии" не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на разделительную полосу, где столкнулась с Nissan и машиной вице-премьера Оверчука", – говорится в сообщении.

Известно, что пострадавший в аварии Оверчук доставлен в Центральную клиническую больницу.

На месте происшествия находятся экстренные службы, выясняется причина ДТП.