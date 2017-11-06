Митингующие в Киеве избили советника министра внутренних дел Украины

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Участники акции протеста в Киеве избили советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка. Инцидент произошел у здания Высшего специализированного суд Украины, где рассматривалась жалоба на приговор пограничнику Сергею Колмогорову, осужденному за убийство.

Шкиряка, который пришел поддержать осужденного, окружили около сотни человек. Протестующие набросились на чиновника с кулаками, выкрикивая в его адрес оскорбления, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сам советник заявил, что его никто "не бил и ничего страшного не произошло". Нападавших он сравнил "с шакалами, которые сбиваются в стаю". Также Шкиряк не намерен обращаться в полицию.

Сергей Колмогоров в сентябре 2014 года в районе Мариуполя открыл огонь по пытавшейся прорваться через блокпост машине. В результате стрельбы погибла женщина – жена водителя. Колмогорова приговорили к 13 годам тюрьмы.