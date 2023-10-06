Пилот назвал предполагаемое место взрыва на борту самолета Пригожина

Фото: телеграм-канал "112"

Взрыв на борту главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мог произойти в середине салона, где расположено крепление крыла к фюзеляжу. Свою точку зрения озвучил РИА Новости заслуженный пилот России Евгений Серых.

"Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло", – отметил он.

Чтобы подтвердить свои слова, эксперт сослался на кадры, снятые свидетелями в районе падения самолета Пригожина. На видео, размещенном на площадке ForumAvia.ru, заметно, как остатки воздушного судна летели под прямым углом, а одно из крыльев оторвалось. Именно поэтому пилот предположил, что от одной гранаты то место, где крепится крыло к фюзеляжу, не могло оторваться.

"Очевидно, это что-то большее взорвалось, несколько гранат. Если даже граната лежала, то она сама не взорвется, потому что там есть чека, кто-то должен был выдернуть эту чеку и привести ее в действие. Дальше все зависит от мощности взрыва", – отметил Серых.

По словам пилота, вероятно, гранаты могли погрузить на борт заранее при подготовке воздушного судна к взлету, поскольку с собой бы никто пассажирам не дал бы их пронести. Он напомнил, что перевозка взрывчатых веществ, особенно гранат, на пассажирских самолетах запрещена.

"Как они туда попали, вопросы к следствию", – подчеркнул Серых.

Как он утверждает, шансов у самолета совершить экстренную посадку после взрыва на борту и после возможного повреждения крыла не было.

Ранее Владимир Путин сообщил, что никакого внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не было. Президент РФ добавил, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат.

При этом Путин уточнил, что экспертизы на выявление алкоголя и наркотических веществ не проводились. Однако, по его мнению, их нужно было сделать.

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