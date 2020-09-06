Лодки затонули на параде в поддержку Трампа в Техасе

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Несколько лодок затонули на параде в поддержку президента США Дональда Трампа в штате Техас. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офис местного шерифа.

По имеющимся данным, инцидент произошел на озере Трэвис. В офис шерифа поступили многочисленные звонки от лодок с просьбами о помощи.

"Несколько лодок затонули", – отмечает пресс-служба офиса.

Количество затонувших лодок пока остается неизвестным. По данным местной службы неотложной медицинской помощи, в результате случившегося никто не пострадал.

"Срочная медицинская помощь никому не понадобилась", – сообщили медики.

Парад в поддержку Трампа проходил в субботу, 5 сентября. Организаторы просили участников украшать свои судна патриотической символикой.

Планировалось, что в акции поддержки примут участие около 2 тысяч человек. Аналогичные парады были проведены в субботу в Нью-Джерси и Флориде.

Ранее лодка с мигрантами затонула у берегов Греции. Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 12 человек.